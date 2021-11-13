 

“Надоели ограничения!” Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео

13.11.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16.00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это три часа назад! Приводите своих друзей, приводите свою маму, приводите громкие голоса, потому что мы будем петь, и разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена!” – подписал Ридли свое видео-приглашение.

View this post on Instagram

A post shared by STEPHEN RIDLEY (@stephenridley)

Также музыкант призвал “проявить свое творчество” и пригласить всех, кто захочет фотографировать и снимать его концерт на видео.

По информации СМИ, на импровизированный концерт пришло около тысячи слушателей. В парке Ридли сыграл свои песни и несколько каверов.

ВИДЕОВидео: Ivan Sotnikov / YouTube
Контекст:

Киевский концерт Ридли был перенесен на 7 апреля 2022 года. Он должен состояться в Центре культуры и искусств НТУУ “КПИ”. Стоимость билетов – от 450 до 2400 грн.

Музыкант родился в британской графстве Южный Йоркшир. С шести лет занимался музыкой. Окончил Университет Дарема по специальности “философия, политология и экономика”, работал в Объединенном банке Швейцарии.

В октябре 2011-го он бросил работу и занялся музыкальной карьерой. Месяц спустя выпустил дебютный альбом “Butterfly In A Hurricane”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / В Китае перевернулось судно с туристами, погибли не менее девяти человек

09.04 / Ракета «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с Байконура

06.11 / Грузинский омбудсмен назвала дезинформацией данные, что Саакашвили ест. Об этом говорили власти Грузии

26.11 / Кучеренко: Надо требовать от правительства освободить “Укргазвидобування” от неэффективного управления “Нафтогазу”

04.10 / Конгрессмен Крис Смит: для режима Александра Лукашенко наступил переломный момент

20.10 / Ткаченко заявил, что купит часть тиража книги о Стусе для украинских библиотек

05.02 / Госсекретарь США провел телефонный разговор с Лавровым

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

08.05 / КБ «Рубин» атаковали китайские хакеры

27.08 / Главврач больницы в Омске попросил у клиники “Шарите” доказательства отравления Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика