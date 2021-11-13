 

В результате беспорядков в тюрьме в Эквадоре погибли 58 заключенных. Ранее здесь убили 119 человек

13.11.2021, 20:42, Новости дня
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Инцидент был охарактеризован как произошедшее ночью “столкновение между бандами”. Помимо погибших, ранение получили около 10 человек.

В правительстве Эквадора утверждают, что банды, которые торгуют наркотиками, пытались выяснить, кто из них контролирует тюрьму.

Губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена объяснил, что одного из лидеров банды недавно освободили из тюрьмы, и другие группы пытались подчинить себе оставшихся без главаря

В сентябре в этой же тюрьме в Гуаякиле уже происходили стычки между бандитами, в результате погибли 119 заключенных.

После тех событий директор тюремного агентства Эквадора SNAI Боливар Гарсон сообщил о планах помиловать и смягчить тысячи приговоров, чтобы освободить место в тюрьмах страны.

Контекст:

В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении Литораль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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