В 2000-х она часто становилась звездой скандалов и любила эпатировать публику: 40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена

Двадцать лет назад киноактриса Пэрис Хилтон была заметной фигурой. Она часто попадала в передряги, дружила с Бритни Спирс, а потом лишилась наследства из-за своего поведения. В настоящий момент женщина замужем за бизнесменом. Она является примерной домохозяйкой и женой. О своем замужестве Пэрис сообщила в инстаграм-профиле.

Заключение брака

Избранником светской львицы стал Картер Рэум – сорокалетний предприниматель. Женщина знает его уже десять лет назад, а в отношениях пара состоит два года. Предложение Пэрис Рэум сделал еще в феврале. В прошлом Хилтон была помолвлена три раза, но так и не дошла до алтаря.

Мероприятие решили провести в семейном поместье Хилтонов Бель-Эйр. Некоторые источники утверждают, что платье Хилтон выбрала за день до торжества. Из звездных гостей на мероприятии были Эшли Бенсон, Биби Рекса и Эмма Робертс.

В сентябре 2020 года звезда картины «Блондинка в шоколаде» рассказала, что бывшие возлюбленные неоднократно совершали в отношении нее насильственные действия. В документальной картине «Это Пэрис» Хилтон призналась, что пять предыдущих партнеров, с которыми она состояла в отношениях, всячески над ней издевались. Ее даже душили и били. Но Хилтон со всем этим мирилась, считая такие действия истинными проявлениями любви.