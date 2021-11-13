 

ЕС и США призвали российские власти не ликвидировать «Мемориал»

13.11.2021, 20:22, Разное
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратились к российским властям с призывом не ликвидировать «Мемориал»*.

«Ликвидация "Мемориала" станет невосполнимой потерей для народа РФ и всей Европы. Российские власти должны отозвать это решение и остановить неослабевающие нападки на гражданское общество и независимые СМИ», — говорится в коммюнике Борреля. Блинкен назвал иск о ликвидации «Мемориала» «очередной атакой на свободу слова». «Россия должна прекратить судебные процессы и перестать злоупотреблять законом об "иностранных агентах" для преследования, стигматизации и замалчивания гражданского общества», — сказано в посте Блинкена в твиттере.

11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный Мемориал»*, а также подразделения организации. Это правозащитный центр, архив, библиотека и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно — отсутствие маркировки у материалов организации.

В организации назвали требование Генпрокуратуры «политическим решением об уничтожении общества», которое занимается «историей политических репрессий и защитой прав человека». Там заявили, что никаких законных оснований для ликвидации «Мемориала» нет.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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