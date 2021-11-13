 

Мнение: Лебединое озеро где?

13.11.2021, 20:16, Разное
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Возникает любопытный вопрос, на который пока не только не дан ответ, но и сам вопрос не сформулирован.

Вчера Голикова сообщила, что главные санитарные врачи в полном противоречии с действующим законодательством получают право введения особых положений и мероприятий на своих территориях даже в том случае, если губернатор не согласен с ними и не представит свое обоснование. Действующее законодательство требует обратного — чтобы санитарные врачи предоставляли губернаторам свои обоснования, а губернатор соглашается или нет.

Вопрос: а что делать, если губернатор не подчинится распоряжению местного главного санврача? Какие полномочия этот самый главный санврач имеет для принуждения губернатора к исполнению? Вопрос непраздный, так как ситуация вполне возможна. Получает ли в таком случае главный санитарный врач отдавать приоритетные распоряжения местным, а если потребуется — и федеральным силовым структурам? Полиции, прокуратуре, следственному комитету, ФСБ, Росгвардии, армии? Если нет, то в чем смысл предоставления таких полномочий. Если да — то как быть вообще с действующей структурой власти и подчиненности?

Какое право в отношении губернатора получает санитарный врач территории в случае саботажа и неисполнения? Жаловаться по инстанции в Спортлото лично Голиковой? Или какое-то еще?

Похоже, у нас тут какой-то новый вариант ГКЧП образовался. Тогда законная просьба — включите, наконец, «Лебединое озеро», а то неканонично получается.

Источник: Эль Мюрид



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