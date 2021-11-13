 

Мнение: Палач в чулане

13.11.2021, 20:14, Разное
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Вчера полиция Аргентины арестовала подполковника в отставке Карлоса Кальчиету, обвиняемого в похищениях людей, пытках и убийствах во время военной диктатуры. Кальчиета скрывающийся от правосудия с апреля, был найден прячущимся в чулане.

PS. Стоит напомнить, что когда в прошлом году пришли арестовывать главу боливийской фашистской хунты, то Аньес нашли прячущейся в диване.

Источник: Colonel Cassad



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