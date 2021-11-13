Жена миллиардера написала заявление в прокуратуру на Собчак

Супруга миллиардера Кирилла Шамалова Жанна сообщила на телеведущую Ксению Собчак в прокуратуру, она обвинила ведущую в раскрытии личной информации.

Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых, передает Ura.ru.

Также телеведущая представила запись разговора гостьи с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским.

Шамалова хочет узнать, откуда Собчак получила доступ к этим данным. По этим обвинениям ведущей грозит до четырех лет лишения свободы.

В октябре Собчак оказалась в центре другого скандала. Она была в автомобиле, который устроил смертельное ДТП в Сочи.

Полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.

Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах.