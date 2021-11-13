 

Жена миллиардера написала заявление в прокуратуру на Собчак

13.11.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСупруга миллиардера Кирилла Шамалова Жанна сообщила на телеведущую Ксению Собчак в прокуратуру, она обвинила ведущую в раскрытии личной информации.

Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых, передает Ura.ru.

Также телеведущая представила запись разговора гостьи с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским.

Шамалова хочет узнать, откуда Собчак получила доступ к этим данным. По этим обвинениям ведущей грозит до четырех лет лишения свободы.

В октябре Собчак оказалась в центре другого скандала. Она была в автомобиле, который устроил смертельное ДТП в Сочи.

Полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.

Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Лукашенко не хочет получать прививку от COVID-19. Беларусь планирует начать вакцинацию российским препаратом

05.08 / США объявили Арктику «северным флангом НАТО»

09.01 / Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит

10.10 / Tageszeitung – Брюссель пригрозил задействовать против Польши «все доступные средства»

10.08 / Китай создал стекло, прочное как алмаз

12.08 / Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть страну

31.08 / На Донбассе за сутки пострадали двое военных, один погиб

25.08 / Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут с разными чипами

10.05 / Обвиняемого в шпионаже россиянина приговорили к трем годам тюрьмы в Дании

23.11 / В МИД Украины подтвердили гибель украинки в ДТП в Словакии. Два человека госпитализированы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика