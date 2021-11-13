Мнение: Ход в границах

Что такое ход в границах?

В границах – это значит:

1. Честно рефлексируя значимость другой стороны.

2. Видя обратную связь без короны.

3. Беря во внимание только КП-контекст.

Вот эти три пункта подробней разберем, а потом попробуем решать задачи.

1. Честная рефлексия значимости другой стороны.

Нерыбы могут отрефлексировать СЗ партнера в любой момент и это будет точная информация.

Рыбы рефлексируют хуже, рапаны совсем плохо. Поэтому в разное время попытки оценить СЗ партнера дают им разные результаты.

Им кажется, что значимость партнера все время меняется, но в основном, меняются их оценки.

Чтобы отрефлексировать чью-то СЗ, нужно расслабиться, отвлечься от обиды, гнева, страха, страсти, от любых сильных эмоций.

Кристаллизованная часть СЗ, она же стабилизированная СЗ партнера рефлексируется в спокойном состоянии.

Лучше всего рано утром, когда вы только проснулись. Вечером из-за утомления нервной системы рефлексия намного хуже, а среди ночи хуже во много раз.

Например, если вас бросили, то по ночам вас могут разрывать противоречивые эмоции. Вас то накрывает паника и желание просить прощения, то гнев и желание мстить, то эйфория от уверенности в скором камбэке, то безразличие от усталости. И так по кругу.

Такие же качели и карусели могут быть среди дня, особенно если вы много думаете о человеке.

Правильная рефлексия бывает только в уравновешенном состоянии.

Однако бывает другая крайность. Если вы погружены с головой в работу или какое-то общение, то внезапный замер значимости партнера может дать неверный результат. Вам покажется, что вы остыли и не нуждаетесь в нем. Однако вы всего лишь убрали с него фокус и поэтому не можете отрефлексировать его СЗ.

Для точного измерения значимости фокус должен быть на фигуре человека, но не залипать на ней долго.

В идеале вы должны проснуться утром и подумать о человеке в течение 3 минут. Вам нужно представить, что вы вместе и человек обнимает вас, потом надо представить, что вы расстались и больше его не увидите. Почувствуйте и оцените свои эмоции. Вот это даст относительно точную рефлексию, насколько вы к этому способны. Способность к рефлексии зависит от того, насколько вы себя уважаете, насколько вы готовы принимать себя без ЗВ, БП и короны.

К сожалению, большинство людей, выбирая какой сделать ход, стараются наоборот сломать свою рефлексию, чтобы она им не мешала. Не мешала!

Да, рапаны и некоторые рыбы уверены, что рефлексия значимости человека не дает поступить с ним правильно и “хладнокровно”.

Они стараются “внушать” себе, что человек им не нужен, они заставляют себя обесценить его фигуру, и они искренне верят, что это и есть самоконтроль, что именно так нужно “держать себя в руках” и “вести по жизни”, с помощью кнута и лома, запрещая себе честную рефлексию.

Удивительно как жестоко и с каким отвращением люди относятся к себе, но при этом не забывают кормить корону.

Они отрицают себя реальных, но непрерывно выращивают воображаемый образ идеального себя, не похожего на себя.

Но вы никогда не увидите границы в отношениях, если честно, но спокойно не отрефлексируете значимость человека.

Честно, но спокойно – два условия.

Не обесценивая, но и не залипая фокусом на его фигуре.

Правильная рефлексия значимости очерчивает внутренний круг границ, круг желаний – чего бы вам хотелось от человека.

В сложных ситуациях начинать нужно с этого круга, а потом его пересматривать после того, как появится второй круг – круг возможностей, зависящий от обратной связи.

Нерыбы могут начинать с круга возможностей, потому что их рефлексия честная, но всем остальным оценка своей значимости может помешать честно отрефлексировать значимость человека.

2. Обратная связь.

К обратной связи относится оценка своей СЗ и последнего хода партнера.

И то, и другое.

Чтобы оценить свою СЗ для человека, надо реалистично посмотреть на свою фигуру в поле этого человека.

Кто вы для него?

Если, например, жена, то ваша значимость велика, какой бы дефолт у вас ни был.

Жены тоже бывают разные, бывают почти фиктивные или вчерашние невесты, а бывают настоящие половинки, с которыми общие дети и общее все.

Большинство людей вместо своей значимости измеряют собственный кайф и так судят о своей СЗ.

Это похоже на то, как если бы измеряя температуру человека, градусник помещался бы в свою задницу.

Но вы именно так и поступаете, когда пишете в рубрику, что скучный секс означает вашу маленькую значимость.

Так и получается, что значимость для случайного знакомого выше, чем значимость для супруга, хотя это ерунда.

Для оценки СЗ важно увидеть, какое место вы занимаете в жизни человека.

Многие думают, что пятичасовые разговоры по телефону или регулярные переписки говорят о высокой значимости.

Куда больше это говорит о безделье и о величине решета.

Для места в жизни имеет значение, сколько у вас общего.

Физически общего, а не болтовни.

Общий ли у вас дом, общие ли у вас друзья, общий ли у вас досуг и отдых, общие ли у вас финансы, общие ли у вас планы.

Имеет значение, насколько вы участвуете в жизни человека, насколько вы полезны ему в работе, в здоровье, в имидже.

Секс тоже имеет значение, но не всегда и не обязательно. В первые месяцы куда больше, после лет жизни куда меньше.

Для начала отношений имеет значение динамика: шаги человека и ответы на ваши шаги, с учетом всех препятствий со скидкой на гендер. Потом имеет значение не динамика, а интеграция в жизнь друг друга.

Это касается вашей СЗ в целом, которую вы и так должны знать, по крайней мере представлять примерно.

Но конкретный ваш ход зависит не только от вашей СЗ, но и от предыдущего хода человека.

Вы не должны делать несколько ходов подряд, особенно противоречивых, в разных направлениях.

Ходы в одном направлении или связанные ходы можно считать продолжением хода, но вы рискуете передозировать, делая ход за ходом.

А вот ходы в разном направлении – это почти всегда выход из КП.

Вы пытаетесь отменить предыдущий ход, а это дисквалификация.

Поэтому каким бы глупым ни был ход, дождитесь ответного хода, хотя бы реакции человека.

И не пытайтесь отменять свой ход, ходите в плюс к нему, а не в минус.

Это связано с тем, что ход отменить невозможно, как нельзя повернуть вспять время или стереть память.

Ход уже был и следующий ход всегда будет рассматриваться в контексте предыдущего, а не вместо него.

Компенсировать ход можно, а вот отменить нет. Это нужно хорошо понимать, чтобы не кормить иллюзии, будто нечто можно так исправить, что это исчезнет.

Не исчезнет, но в контексте других ходов может приобрести совсем другой смысл и значение.

Именно это и называется траблшутингом.

Траблшутинг – это коррекция контекста с помощью дополнительных ходов.

Для реалистичного видения своей СЗ и ходов партнера нужно только одно – научиться верить своим глазам и ушам, а не своей короне.

В идеале надо уметь вставать над полем и смотреть беспристрастно как на чужую ситуацию.

В этом случае не возникнет проекций, лазов в голову, иллюзий и самовранья.

Нужно тренироваться отделять факты от интерпретаций, прямые предложения от намеков, шаги от пингов, спонтанные действия от ответов на ваши щипцы. Содержимое шкатулочек надо выбрасывать, эксель не открывать, репейник из поля вычищать, корону не кормить, в общем делать все то, чем мы ежедневно занимаемся.

Вот тогда вы будете видеть внешние границы, то есть круг своих возможностей точно. И КП для ходов будете видеть.

И с временем начнете дружить, поскольку дружить с временем – это видеть, каким был ваш ход, сколько прошло времени, сделал ли свой ход второй или взял паузу. Не дружат со временем паровозы, которые хотят делать шаги, не обращая внимания на второго.

3. КП-контекст.

Это относительно новое понятие, но это тоже надо иметь в виду, выбирая правильный ход.

КП-контекст – это пространство обстоятельств и условий, которые знает другая сторона.

Нужно помнить, что другой человек:

– не телепат и не знает, какая информация вам доступна и нарыла ваша Ищейка,

– не ваша проекция, то есть имеет свою голову, а не вашу.

КП-контекст – это все, что находится в открытом доступе вашего общения, исключая лазы в голову и информацию из других источников.

Чтобы держаться в КП-контексте важно научиться верить человеку на слово, не следить за ним, не обсуждать его за спиной.

Любой поступок или речь человека надо воспринимать как ход и совершать свой ход, исходя из этого.

Если же вы будете руководствоваться тем, что человек сам вам не сказал и что он не делал, но вы узнали, представили, решили, подумали, вы обязательно вывалитесь из КП-контекста.

Так же важно быть достаточно открытым и четко формулировать все то, что вы хотите донести до человека, не темня и путая его.

Удивительно, как “хитрые” люди постоянно одурачивают сами себя.

Они делают какой-то ход, откопав в голове или переписках человека что-то, и оказываются со своим ходом в черном поле.

Или они имеют в виду что-то свое, что они скрывали, но руководствуются этим, делая ход.

Если их партнер не догадывается о том, что они имеют в виду, или делает вид, что не догадывается, он легко ставит им шах.

Шах – это значит, что им приходится прилагать усилия, чтобы как-то компенсировать свой глупый ход.

А если они пытаются объяснять и оправдываться, почему они так поступили, они оказываются в черном поле еще дальше.

Можете привести примеры этого?

Как человек выходит из КП-контекста?

А потом еще попробуйте привести задачи на ход в границах, как мы когда-то уже пробовали с траблшутингом.

Но условие такое. Вы сами должны иметь свое решение (лучший ход в относительно сложной ситуации), с помощью трех инструментов (рефлексия чужой СЗ, оценка обратной связи, КП-контекст) и это решение вы потом тоже напишите, дав время для ответа другим.

Задачи должны касаться ресурса любви, хотя те же самые инструменты годятся для всех ресурсов.

Но мы должны сначала научиться.