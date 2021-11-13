Мнение: «Великая сексуальная засуха», мелкобуржуазные танцы и проблема искренних оговоров

1. Как правило, сетования старшего поколения на то, что «раньше трава была зеленее», оказываются лишь выборочными сладкими воспоминаниями, затмевающими реальность. Если же пытаться сравнивать прошлое и настоящее объективно, то по большинству параметров жизнь обычного человека сейчас гораздо лучше — просто за счёт банального развития технологий.

Но всё же есть отдельные сферы, в которых трава раньше и вправду была зеленее, а регресс связан с развитием технологий. Во всяком случае, именно так обстоит дело в США, где сексуальная революция 50-летней давности обернулась сексуальным упадком в наше время:

https://lenta.ru/articles/2021/11/08/algorithm_5/

Парадоксально, но с воцарением алгоритмов и автоматического выбора партнера человечество переживает сексуальную рецессию. В 2018 году американцы столкнулись с рекордным падением сексуальной активности: 23 процента совершеннолетних, а это почти каждый четвертый, не занимались сексом в течение года. Среди них оказалось неожиданно много 20-летних мужчин.

С 2008 года доля мужчин моложе 30 лет, живущих без секса, почти утроилась и выросла до 28 процентов. Среди женщин этого же возраста показатель упал не так драматично — на восемь процентов.

Великая американская сексуальная засуха — так журналисты окрестили ситуацию с половой активностью в США. И винят в ней именно молодое поколение: 20-летние чаще всего не живут со своими партнерами, а это сильно уменьшает шансы на регулярный секс. При этом американцы в возрасте 30-40 лет и старше имеют гораздо большие шансы жениться, чем те, кому около 20. Первые занимаются сексом гораздо чаще, чем молодое поколение. Не последний фактор, влияющий на столь плачевную ситуацию, — интернет.

«Сейчас в десять часов вечера можно придумать себе намного больше дел, чем 20 лет назад: посмотреть видео, посидеть в соцсетях, поиграть в приставку», — объясняет Джин Твенге, профессор психологии из Государственного университета Сан-Диего.

Психологи связывают снижение сексуальной активности и с тем, что зумеры заботятся о собственном комфорте и безопасности. По этой причине они не так активно ищут партнеров, как их старшие родственники в молодые годы. Социологи говорят об увеличении периода детства: современный 18-летний выпускник поведением и привычками похож на 15-летнего подростка из 80-х. Кроме того, зумеры — это самое тревожное поколение: около 30 процентов молодых людей страдают от тревожных расстройств или депрессии, что негативно сказывается на либидо. <…>

Статистика говорит о других тенденциях: люди стали чаще смотреть порно и тратить деньги на прокачку своего профиля в сервисах знакомств, реже знакомиться ради отношений и заниматься сексом. Постковидная эпоха принесла человечеству резкий рост числа разводов, падение рождаемости и числа заключаемых браков. Интернет позволил людям работать даже тогда, когда выходить из дома смертельно опасно, но усугубил ситуацию с простым человеческим общением.

2. Из истории советской культуры:

https://kulturologia.ru/blogs/300316/28986/

В 1922 г. состоялась Вторая Всероссийская конференция комсомола, на которой танцы назвали одним из каналов проникновения в молодежную среду мелкобуржуазного влияния. В. Замоскворецкий в 1924 г. писал: «…мы не отрицаем огульно всех танцев, а лишь указываем на вредность современных буржуазных, отражающих сексуальные моменты во всех формах (типа танго). Мы принимаем танцы, где есть налицо элемент творчества, как, например: кавказская лезгинка, русская присядка и украинский гопак». С. Киров возмущался: «У человека комсомольский билет, а он мечтает о выкрутасах».

3. Коллега monetam цитирует Дмитрия Гололобова по вопросу об оговорах в преступлениях, касающихся половой сферы. Если верить психологам, бывают и совершенно искренние оговоры на основе ложных воспоминаний (парамнезии):

https://monetam.livejournal.com/1739345.html

Во-первых, как недавно написала одна коллега, практикующая специализированно по половым преступлениям, когда в ряде РОВД ввели проверку на полиграфе для заявительниц по делам об изнасиловании, то выяснили, что только десять процентов из них говорят правду. То есть, расследуешь, расследуешь, а потом в суде выплывает, что «потерпевшая» всё придумала.

Во-вторых, даже в Британии с ее совершенно сумасшедшим законодательством о сексуальных преступлениях приговоры выносятся только по 6% дел. То есть, большинство дел практически автоматически уходит в юридический «шлак», что тоже не способствует активности следствия и судов. <…>

Никто не оправдывает ошибки, злоупотребления и оговоры, но с сексуальными преступлениями – везде проблемы. Везде врут, оговаривают и вводят в заблуждение следствие и суды. И универсальных методов для решения подобных проблем просто нет.

Тут есть и феномен «ложной памяти».

То есть не «врут и оговаривают», а нездоровые мозги создают альтернативную реальность.

Мозг – не компьютер и не выдает информацию «как было», а «отфотошопленную». В частности нынешний опыт влияет на воспоминания: если сейчас с человеком в ссоре и зол на него – прошлый опыт с ним вспоминается как негативный, вплоть до «нереальных» фактов.

Или наоборот: если девушка была интенсивно влюблена в парня, который ее отвергал, она могла постоянно фантазировать о сексе с ним. Эти фантазии сформировали нейронные паттерны, которые в итоге могут подаваться сознанием как реальные воспоминания. Вдруг она находит, что беременна и требует признания отцовства – но ДНК показывает, что это вовсе не от любимого (который ни сном, ни духом).

Потом она уже не в суде (который ей отказал), а психологу (которому врать ей нет резона) сетует:

«Как же так?! Я ни с кем кроме него не спала!»

И психолог много сеансов ее «консультирует», чтоб воскресить реальные воспоминания.