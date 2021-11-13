France 3 – на выставке Made in France лидеры французских партий соревновались, кто из них больший патриот

Выставку товаров французского производства в Париже посетило сразу пять кандидатов в президенты: одними и теми же словами они пытались убедить избирателей, что заинтересованы в развитии этого направления. С начала пандемии две трети французов стали отдавать предпочтение товарам с маркировкой «сделано во Франции», однако некоторые посетители салона сомневаются, что политики сдержат свои обещания, рассказывает France 3.

Один из кандидатов в президенты:

МАРИН ЛЕ ПЕН, глава Национального объединения: Я привыкла посещать эти салоны.

Один из кандидатов:

АРНО МОНТЕБУР, кандидат от левого крыла социалистов: Вы уверены, что это французское, да?

ПРОДАВЩИЦА: Конечно!

И ещё один кандидат:

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, лидер «Непокорённой Франции»: Ну что, идём?

ОКРУЖЕНИЕ: Да, идём.

Сегодня по меньшей мере пять кандидатов посетили салон Made in France в Париже с одной и той же целью: показать, что он или она — главный патриот. Почти каждый согласен с тем, что борьба за французскую продукцию — прежде всего его борьба.

ЖУРНАЛИСТ: Вы здесь немного как дома?

АРНО МОНТЕБУР: У меня здесь есть стенд, я иду поздороваться со своей командой.

Арно Монтебур защищает французские товары с 2012 года и чувствует себя здесь своим. Он рад, что другие кандидаты продвигают его любимую тему.

АРНО МОНТЕБУР: Мои идеи широко поддерживает большинство, и я очень рад, что все к ним обратились. Теперь вопрос в том, как их донести до властей, и у меня есть предложение — я кандидат на президентских выборах.

Однако у него множество соперников. Обязательная остановка в этом году — этот стенд с джинсами, сделанными на 100 процентов во Франции.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН: Это помогает экологии, обществу и способствует релокализации (производства. — ИноТВ)…

МАРИН ЛЕ ПЕН: Это вы делаете французские джинсы, так?

ТОМА ЮРЬЕ, основатель марки 1083: Совершенно верно, и всё больше.

МАРИН ЛЕ ПЕН: У меня хорошая память. Хорошо.

НИКОЛЯ ДЮПОН-ЭНЬЯН, лидер партии «Вставай, Франция»: Вы можете подтвердить, что я здесь был?

ТОМА ЮРЬЕ: Вы тут бываете каждый год. Как и множество кандидатов других партий.

НИКОЛЯ ДЮПОН-ЭНЬЯН: О, кажется, он совсем болен (смеётся).

ТОМА ЮРЬЕ: Действительно, интерес кандидатов от разных партий показывает, что их заинтересованность растёт. И это скорее хороший знак, потому что несколько лет назад мы были изгоями, дорогими или не знаю ещё какими, а теперь нам можно доверять.

Самостоятельность, релокализация, промышленный патриотизм — теперь все кандидаты используют одни и те же слова. Однако за пять месяцев до президентских выборов посетители не дают себя обмануть.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Заказывайте у французов!

ПОСЕТИТЕЛЬ: Они приходят на салон, потому что здесь есть люди. Если бы на нём присутствовало 10 человек, я думаю, Ле Пен и другие сюда бы не приехали.

ДРУГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ: Я надеюсь, что интерес к французским товарам останется и после выборов.

ЖУРНАЛИСТ: Вы в этом сомневаетесь?

ДРУГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ: Да, немного.

Салон Made in France привлёк столько кандидатов, потому что такая тенденция действительно существует: согласно недавнему опросу, две трети французов с начала коронакризиса стали покупать больше французских товаров.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.