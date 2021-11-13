В нефтегазовую отрасль Украины будет инвестировано еще 1,9 млрд грн – Шмыгаль

“На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в рамках Грюнивского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн”, – написал он.

По данным главы правительства, за последний год подписано восемь соглашений о распределении продукции, “что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа”.

“Еще одно решение в сфере энергетики. Возобновили работу предприятия “Энергетическая компания Украины”, которая будет работать как вертикально-интегрированное предприятие и объединит часть госшахт и “Центрэнерго”. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля “Центрэнерго”, а государственные шахты получат постоянный канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/457786975788511

Контекст:

АО “Укргазвидобування”, 100% которого принадлежит “Нафтогазу”, за девять месяцев 2021 года добыло 10,2 млрд м³ природного газа.

20 октября глава “Нафтогазу” Юрий Витренко сообщил, что компания планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

30 октября Шмыгаль объявил, что на Яблоновском газоконденсатном месторождении в Полтавской области начали добывать дополнительные объемы природного газа.

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