 

“Ах какая женщина”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала пышные формы в бикини

13.11.2021, 19:48, Новости дня
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“Конечно, сложно на море с детьми, обязательно кто-то заболеет, но у нас же есть аптечка с собой, поэтому нам не страшен серый волк. Пытаемся, несмотря ни на что, кайфовать”, – подписала она публикацию.

“Ах какая женщина, какая женщина. Мне б такую!” – написал под постом 36-летней актрисы agazade_azer.

“Богиня! Сногсшибательна”, – прокомментировал фото denis1983don.

“Секси, огонь”, – оставил свой коммент hrestukvanya.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Контекст:

Саливанчук замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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