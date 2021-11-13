Мнение: О «залёте» кремлёвского пропаган***а

Чисто технически это можно было бы списать на известное качество одной национальности. Или даже на «эксцесс исполнителя» – в конце концов, не барское это дело, бумажки заполнять. Но с другой стороны, даже в таких «оправдашках» проглядывает оттенок личности этого телевизионного персонажа, чьё имя стало в современной России нарицательным.

Что, в общем-то, весьма тонко намекает, какого сорта люди способны годами «подмахивать» Креплю именно вот так…

И это – «залёт»!

Буквально на днях премьер-министр Михаил Мишустин снова подчеркнул, что любая поддержка от государства должна быть адресной, что «получать помощь должны именно те люди, кто больше всего в ней нуждается».

А кто у нас, в России, самый такой нуждающийся?

Ну конечно же владелец двух вилл в Италии на озере Комо, собственник хоро́м в центре Москвы, знатный подмосковный помещик, зарабатывавший сотни миллионов рублей на контрактах – телевизионный пропагандист Владимир Соловьев, чей #бизнес даже в ковидные локдауны не прерывался ни на минуту, продолжая приносить прибыль.

И тем не менее…

Как сообщает ТГ-канал «Можем объяснить», Владимир Соловьев получил 24 260 рублей господдержки как пострадавший от пандемии предприниматель. Причём в 2020 году он целых два раза обращался за получением субсидии от государства — на 12 130 рублей каждая – ровно столько раз, сколько было можно по правилам.

Собственно, все знают, что Владимир Соловьев – человек совсем не бедный. Собственно, он и сам себя называл «человеком богатым». А его основной род деятельности – «продажа» за государственный счёт ежедневных уроков ненависти согражданам. Причём, поскольку ВГТРК, где выходят все эти «Вечера с…», дотируется из бюджета, можно с полным правом утверждать, что всё это в конечном счёте оплачивают налогоплательщики. И оплачивают щедро: «Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек», – кичится телеведущий.

И вот богатый человек не побрезговал «копеечкой» от государства. Просто потому, что формально подходил под критерии программы поддержки: имел статус индивидуального предпринимателя, исправно платил налоги и не был объявлен банкротом. Таким людям год назад выплачивалось по одному МРОТ в качестве финансовой помощи. Причём, чтобы её получить, нужно было хлопотать: обращаться в инстанции, заполнять формы, прикладывать документы.

Владимир Соловьев через эти хлопоты прошёл. Дважды. Пусть и не сам, а через сотрудников/помощников, но всё же.

Кто бы спорил, тут всё законно, если подходить формально. А вот чисто по-человечески…

Особенно ввиду того, что другой небедный россиянин, Жерар Депардье, счёл ниже своего достоинства у государства «на бедность» выпрашивать. Более того, он даже и налоговой отсрочкой не воспользовался, хотя мог бы. Что выглядит и благородно, и даже патриотично.

А вот как выглядит в этом свете расчётливая «мелочность» Владимира Соловьева? Или тут – просто бизнес, и нечего к совести взывать?

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