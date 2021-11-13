 

Мнение: Перенос сроков

13.11.2021, 19:22, Разное
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поделился решением, которое стало сюрпризом для всех. «Сегодня мы принимаем непростое решение. Введение QR-коды и ПЦР-тесты для объектов коллективных средств размещения переносится на 20 января», — сообщил глава региона.

Причина — губернатор не хочет терять доходы региона от туризма.

Региональные власти без малейшего восторга относятся к идее ограничений, которые подрывают их собственную кормовую базу, а также подконтрольный им бизнес. Голикова совершенно не зря создала конфликт между санитарной службой и региональными властями, так как губернаторы прямо саботируют и сводят все террористические усилия марионеток глобалистов на нет. Конечно, не потому, что они гуманисты и до беспамятства любят народ — таких отстреливают далеко на подступах к власти. К власти в России можно прийти, только обладая целым комплектом моральных качеств, делающих человека нелюдью. И чем выше положение — тем меньше человеческого, и больше нелюдского.

Но вот благополучие личное и клановое — тут перед региональными властями сомнений нет. Поэтому они балансируют между демонстративной лояльностью и саботажем решений из Центра.

Это противоречие неразрешимо, а потому любые самые свирепые меры непосредственно в регионах (за исключением, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга, где местные руководители в силу статуса и величины городов выполняют скорее федеральные функции, чем региональные), но во всех остальных регионах все решения руководства будут уходить в песок. Они уходили и во время предыдущих «волн», и так будет сейчас.

Это не означает, что Голикова и все остальные фюреры путинского рейха усовестятся и перестанут — там нет ни совести, ни свободы воли. Они, по сути, марионетки. Но все планы и проекты, которые они продвигают, безусловно, уже очень сильно искажены и будут искажаться далее. Это ведет к тому, что утекает важнейший ресурс — время. И шансы на переход к новому порядку становятся существенно ниже. То есть, развалить страну они вполне в состоянии, убить миллионы людей — не вопрос. Построить что-то устойчивое — вот тут очень большие сомнения.

Источник: Эль Мюрид



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