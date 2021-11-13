 

Мнение: На Украине отключились почти все энергоблоки государственных ТЭС

13.11.2021, 19:20, Разное
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На Украине отключились почти все энергоблоки государственных ТЭС

По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Так, не работают из-за отсутствия угля рекордные 14 энергоблоков следующих ТЭС:

Луганская – 15 энергоблок;
Углегорская – 2, 4, 6, 7 энергоблоки;
Криворожская – 5 энергоблок;
Закарпатская – 5, 7 энергоблоки;
Змиевская – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 энергоблоки;
Харьковская ТЭЦ-5 – 3 энергоблок;
Триполськая – 4, 5, 6 энергоблоки;
Киевская ТЭЦ-5 – 1, 3, 4 энергоблоки;
Киевская ТЭЦ-6 – 1, 2 энергоблоки.
Уточним, что на государственных ТЭС нагрузку несут всего 3 энергоблока из 23, что составляет около 10% от их мощности. В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают 4 блока.

https://strana.news/news/362005-nekhvatka-uhlja-v-ukraine-prostaivajut-60-moshchnostej-tes-tsentrenerho.html – цинк

Между тем, крутое пике аля Ющенко продолжается.

Главная интрига, побьет ли Зеленский по итогам антирекорд Ющенко.

Источник: Colonel Cassad



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