 

Ученик из Алтая победил на Международной олимпиаде по физике

13.11.2021, 19:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтаршеклассник лицея-интерната города Бийск Алтайского края Иван Касьянов стал абсолютным победителем Международной олимпиады по физике.

«Команда России, выступавшая в очном формате непосредственно в Фергане, завоевала четыре золотые медали и одну серебряную», – сообщается на сайте краевого министерства образования и науки.

Первая Международная олимпиада по физике имени Аль-Фергани, в которой участвовали сборные 19 стран, проходила с 8 по 12 ноября в Узбекистане. Мероприятие проходило в смешанном очно-дистанционном формате.

Директор лицея Нина Полежаева, где учится Касьянов, отметила, что у подростка есть и другие награды.

«Иван Касьянов уже является победителем Всероссийской олимпиады школьников по физике – 2021, победителем по физике, призером по математике и истории краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников – 2021», – сказала она.



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