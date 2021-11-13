 

Сотрудника колонии наказали за «заносчивость» в отношении осужденного американца Уилана

13.11.2021, 19:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководителю колонии №17, где отбывает срок осужденный за шпионаж американский житель Пол Уилан, внесено представление за «заносчивость» сотрудника, сообщили в прокуратуре Мордовии.

«Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Прокуратура также сообщила об инциденте защите американца.

«В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость», – указали в надзорном органе.

Там пояснили, что сотрудник проявил к осужденному «заносчивость и пренебрежение», но физическую силу не применил.

«По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия», – подчеркнули в ведомстве.

У Уилана не нашли телесных повреждений, также были проверены медицинские документы и данные с камер.

«Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания наказания в ИК-17 не установлено», – заключили в прокуратуре.

Напомним, бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.

У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Ле Пен оправдали по делу о публикации фотографий террористов

12.07 / Вагоны с рудой сошли с рельсов под Тулой

02.04 / Панама одобрила экстренное применение «Спутника V»

08.07 / NYT – новые «российские кибератаки» испытывают на прочность «красные линии» Байдена

31.01 / В Калиниград поступили почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса

16.02 / Первый американец привился вакциной «Спутник V» в Крыму

27.03 / Летевший из Владивостока в Москву самолет совершил вынужденную посадку

01.12 / Данилов: Локдаун в Украине будет – это 100%

07.08 / В центре Гамалеи оценили риск заболеть после вакцинации от коронавируса

09.08 / “Как приятно видеть естественность у женщины”. Катя Осадчая снялась в бикини и с “выгоревшими бровями”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика