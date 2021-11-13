«Наказание за сталинские репрессии и дефицит»: в РПЦ назвали причины распада СССР

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в ходе интервью на телеканале «Россия-24» назвал причины, которые, по его мнению, привели к распаду Советского Союза.

Основной из них он назвал сталинские репрессии, приведшие к гибели и ухудшению здоровья миллионов человек.

«Каждый человек грешен, но Сталин – один из самых грешных людей на Земле. Он нарушил первую заповедь очень много раз и это отразилось на его потомках и сторонниках», – заявил священнослужитель.

Также митрополит отметил в числе причин распада СССР гонения на церковь и дефицит товаров на полках советских магазинов.

«Это грехи такого же порядка, как и репрессии. Последнее дело – бороться с духовенством. Всех, кто этим занимался, ждал плачевный финал. Так было с поляками во времена Смуты, так было с французами, с нацистами, так произошло и с коммунистами. Люди божьи сильны духом, поэтому церкви тысячи лет, а политики и выстроенные ими государства увядают. Ещё одна причина – дефицит. И дело здесь не в нехватке товаров, а в том, что верхушка партии делала его намеренно, сама при этом активно чревоугодничая. Господь всё видел и наказал Сталина и его сторонников очень болезненно – распадом выстроенного ими механизма. Я не считаю развал СССР трагедией, это скорее новый шанс», – заключил митрополит Иларион.

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