 

Жена заложника “ДНР” Матюшенко: Такое чувство, что сейчас для Украины важен лишь один гражданин в заключении

13.11.2021, 18:54, Новости дня
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“Знаете, может, крамольную вещь скажу, которая многим не понравится… Но скажу. Такое чувство, что сейчас для нашей страны важен лишь один гражданин, находящийся в заключении”, – сказала она.

Журналистка спросила, имеет ли она в виду бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится сейчас в грузинской тюрьме, и Наталья Матюшенко ответила: “Да”.

“Человек поехал в страну, где ему давно сказали: мы тебя посадим. Тем не менее поехал, попал в тюрьму, объявил голодовку… И об этом трубят все каналы! Все политики в один голос: гражданина Украины Украина должна вызволять! Я не против – разумеется, должна. Но, может, вам перечислить граждан Украины, которые мучаются в нечеловеческих условиях, уже без надежды на спасение, в “ДНР” и “ЛНР”? Может, вы о них забыли? Так я напомню? На Донетчине только три сотни, и среди них есть женщины. Где футболки с именами этих людей, почему наши знаменитости не пишут никаких других имен, только #FreeMisha?” – задалась она вопросом.

По словам жены заложника боевиков “ДНР”, граждане Украины для Украины “стоят по-разному, в разную цену у нас граждане”.

Контекст:

Украинца Валерия Матюшенко боевики “ДНР” незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32. В свое время он 10 месяцев провел в донецкой тюрьме боевиков “Изоляция”.

Матюшенко был осужден боевиками “ДНР” по статье “шпионаж” на 10 лет заключения в июле 2017 года.

Саакашвили, которого в Грузии приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани и еще на шесть лет – по делу об избиении политика Валерия Гелашвили, утром 1 октября сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку. По состоянию на 13 ноября Саакашвили голодает уже 44-й день, и для его освобождения украинская власть намерена создать коалицию из представителей европейских парламентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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