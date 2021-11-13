 

Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон

13.11.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На свадебной церемонии Хилтон появилась в длинном платье в пол от Oscar de la Renta, на создание которого ушло несколько месяцев. У платья были длинные рукава, высокий вырез и цветочная вышивка. Нижняя половина платья сшита из белого тюля и расшита вышивкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

После церемонии Хилтон переоделась во второе платье из тюля от Galia Lahav. Платье в полный рост отличалось глубоким корсетным топом с вырезом в форме сердца и пышной юбкой. Его дополняли бриллиантовое ожерелье и диадема, инкрустированная бриллиантами. В этом платье Хилтон исполнила первый танец с супругом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Galia Lahav (@galialahav)

Третьим нарядом вечера стало мини-платье, также от Oscar de la Renta. Бюстье и плечи этого платья были украшены цветочной вышивкой. У платья была объемная юбка с трапециевидным вырезом чуть выше колен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Для своего последнего образа на приеме Хилтон переоделась в украшенное кристаллами платье в полный рост с глубоким V-образным вырезом. Платье создал модный дом Pamella Roland. Также в наряде присутствовала инкрустированная бриллиантами накидка, которая тянулась по полу во время ходьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от pamella roland (@pamellaroland)

Букет невесты состоял из белых роз, его создал цветочный магазин Mark’s Garden.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Подружками невесты стали ее сестра Ники, а также Тесса Хилтон, Холли Реум, Фарра Альджуфри, Уитни Дэвис и Брук Бринсон. Все они нарядились в розовые кружевные платья Alice + Olivia.

Среди гостей была давняя подруга Хилтон Ким Кардашян. Мероприятие также посетила Николь Ричи, сыгравшая с Пэрис в фильме “Простая жизнь”. А перед гостями выступала певица Деми Ловато.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от alice + olivia by StaceyBendet (@aliceandolivia)

Пятиуровневый свадебный торт к свадьбе создала пекарня Joanie and Leigh’s Cakes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Joanie & Leigh’s Cakes (@jandlcakes)

Белые розы стали главным символом мероприятия. Как отмечает TMZ, тысячи белых роз выстроились вдоль проходов, по которому Хилтон шла к алтарю. Также белые розы украшали арку, под которой пара обменивалась клятвами.

Контекст:

Хилтон вышла замуж 11 ноября за американского бизнесмена Картера Реума. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке к свадьбе с Реумом.

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Объявлена стоимость нового Hyundai Santa Cruz на американском рынке

22.03 / Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах

14.07 / Специалисты рассказали, как улучшить батареи смартфонов

18.09 / Губернатор Камчатки осмотрел первое российское краболовное судно

27.08 / Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19

24.09 / Захарова напомнила Киеву об истории Бабченко в связи с покушением на помощника Зеленского

07.10 / “Все говорят: “Нет”. Шмыгаль заявил о сопротивлении пенсионной реформе в Украине

03.07 / Власти Кубани отменили справки и ПЦР тесты для отдыхающих детей до 14 лет

09.08 / Соколовский: Лучше бы наши конкуренты не платили решалам, а попытались выиграть тендеры в честной борьбе, сэкономив бюджету значительные деньги

30.04 / Гордон: Если на западе Украины хотят памятники Бандере, пожалуйста. Если на востоке не хотят, не надо их ломать! Когда зарплата украинца будет €1000, поговорим о героях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика