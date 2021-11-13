 

Боррель призвал российские власти отказаться от ликвидации “Мемориала”

13.11.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боррель назвал “Мемориал” “важным независимым голосом в российском гражданском обществе”, который посвящен защите прав человека и истории политических репрессий в России.

“Решение о ликвидации “Мемориала” – это еще один случай использования российского закона о так называемых “иностранных агентах” для дальнейшего сокращения пространства для независимой активности и ограничения исторической науки и критических дебатов”, – заявил он.

Глава европейской дипломатии отметил, что закон об “иностранных агентах” противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

“ЕС ожидает, что Россия будет выполнять свои международные обязательства в области прав человека. Российские власти должны отменить это решение и остановить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. “Мемориал” – международно признанная неправительственная организация, одна из старейших в России. Его деятельность по-прежнему занимает центральное место в защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулировать исторической памятью о политических репрессиях. Понимание зверств прошлого – это ценность, которая должна пользоваться поддержкой и защитой. Ликвидация “Мемориала” станет невосполнимой утратой для россиян и остальной Европы”, – заявил он.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество “Мемориал” занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м “Мемориал” был внесен в реестр “иноагентов”. В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям “иностранного агента”, так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого “Мемориал” неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса “иноагента”.

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать “Мемориал” и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об “иностранных агентах” и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала “оправдание экстремизма и терроризма”, сообщили в “Мемориале” 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет “Мемориал”, – среди них есть участники организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”, которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Иране заявили о начале второй волны коронавируса

09.06 / Число пострадавших при пожаре в рязанской больнице выросло до 10 человек

22.10 / В Европарламенте заявили, что Россия использует газ как политическое оружие

26.02 / Телеканал “112 Украина” оспаривает санкции в Верховном Суде

04.07 / Украинские спасатели за три недели восстановили 146 домов мирных жителей в прифронтовой зоне на Донбассе

14.08 / В МИД Литвы сыронизировали на тему выборов Белоруссии

03.09 / Вопрос дня: Как наказывают за богохульство в разных странах?

08.08 / Родченков заявил, что “поворотным моментом” для него стало указание испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко

19.05 / США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана

26.07 / Mainichi Shimbun – Токио выразил Москве протест в связи с визитом Мишустина на Южные Курилы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика