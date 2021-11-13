Боррель призвал российские власти отказаться от ликвидации “Мемориала”

Боррель назвал “Мемориал” “важным независимым голосом в российском гражданском обществе”, который посвящен защите прав человека и истории политических репрессий в России.

“Решение о ликвидации “Мемориала” – это еще один случай использования российского закона о так называемых “иностранных агентах” для дальнейшего сокращения пространства для независимой активности и ограничения исторической науки и критических дебатов”, – заявил он.

Глава европейской дипломатии отметил, что закон об “иностранных агентах” противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

“ЕС ожидает, что Россия будет выполнять свои международные обязательства в области прав человека. Российские власти должны отменить это решение и остановить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. “Мемориал” – международно признанная неправительственная организация, одна из старейших в России. Его деятельность по-прежнему занимает центральное место в защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулировать исторической памятью о политических репрессиях. Понимание зверств прошлого – это ценность, которая должна пользоваться поддержкой и защитой. Ликвидация “Мемориала” станет невосполнимой утратой для россиян и остальной Европы”, – заявил он.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество “Мемориал” занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м “Мемориал” был внесен в реестр “иноагентов”. В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям “иностранного агента”, так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого “Мемориал” неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса “иноагента”.

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать “Мемориал” и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об “иностранных агентах” и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала “оправдание экстремизма и терроризма”, сообщили в “Мемориале” 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет “Мемориал”, – среди них есть участники организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”, которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

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