В результате крушения двух каноэ в Гане погибли девять школьников

По данным начальника управления полиции Ганы по Северному региону Бернарда Бабы Ананги, 31 ученик средней школы плавал на нескольких каноэ по реке Оти.

Школьники намеревались добраться до одной из ферм, но два плавсредства на обратном пути перевернулись.

Тела семи детей уже нашли и достали из воды, поиски еще двух погибших продолжаются, отметили в полиции Ганы.

Почему каноэ перевернулись, выясняют правоохранители.

Контекст:

Река Оти протекает через территорию Ганы, Того, Буркина-Фасо и Бенина.

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