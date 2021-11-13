 

В России – новый рекорд смертей от COVID-19 в сутки

13.11.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отмечает РБК, это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен 10 ноября – 1239 умерших.

Всего в России за прошлые сутки подтвердили 39 256 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в стране COVID-19 выявили у более 9 млн человек, умерло 254,2 тыс. заболевших.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Би-би-си объяснила протесты на Кубе доступом к соцсетям

15.08 / Глава ЦИК Украины: Приближенные к Офису президента люди добивались отставки членов комиссии

28.08 / Аваков пообщался с Маркивым и пообещал представить доказательства его невиновности

22.04 / МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии в ответ на высылку 22 российских дипломатов из Праги

09.09 / Оккупанты на Донбассе 8 сентября нарушали режим тишины 11 раз, двое украинских военных ранены – штаб ООС

31.05 / ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

10.11 / Не игра с нулевой суммой — дипломаты КНР призвали прекратить демонстрацию силы в Южно-Китайском море

20.08 / “Пример не очень хороший”. 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке

30.01 / Значительный снег, гололед, ветер. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды 1 февраля в ряде регионов Украины

01.07 / У 89-летнего экс-главы “Формулы-1” Экклстоуна родился сын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика