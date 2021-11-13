В России – новый рекорд смертей от COVID-19 в сутки

Как отмечает РБК, это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен 10 ноября – 1239 умерших.

Всего в России за прошлые сутки подтвердили 39 256 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в стране COVID-19 выявили у более 9 млн человек, умерло 254,2 тыс. заболевших.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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