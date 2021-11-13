 

На 26 лет моложе его: Владимир Политов рассказал о жизни с молодой женой

13.11.2021, 18:36, Разное
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Летом этого года 50-летний певец Владимир Политов женился во второй раз. Его избранницей стала девушка Ольга, которая моложе супруга в два раза и всего на пять лет старше его дочери Алены. Однако разница в возрасте не мешает артисту чувствовать себя счастливым рядом с молодой женой.

Владимир и Ольга познакомились несколько лет назад по переписке, но связали себя узами брака только в этом году. В программе “Судьба человека” Политов рассказал, что сфотографировался с будущей женой после одного из концертов группы в Благовещенске, а их роман начался после ее переезда в Москву. Многие поклонники предположили, что до отношений с певцом девушка была его поклонницей. Однако через несколько месяцев после свадьбы Политов опроверг многочисленные слухи. Артист признался, что никогда не смог бы ужиться с той, кто видит в нем кумира

В студии программы “Судьба человека” Политов рассказал, что Ольга не только поладила с его дочерью Аленой от первого брака, которая младше мачехи всего на пять лет, но и нашла общий язык с его матерью. К тому же, жена стала для певца настоящей опорой.

Музыкант отметил, что его супруга отлично справляется с домашними хлопотами без посторонней помощи, получает второе высшее образование и работает руководителем одного из отдела транспортной компании. По словам Политова, супруги хотят общих наследников и уже работают над этим вопросом.

Молодая жена Ольга – не первая жена певца, к тому же, не первая Ольга в его жизни. В 1999 году подопечный Алибасова заключил фиктивный брак ради прописки с жительницей столицы Ольгой. Однако со временем в паре появились чувства, и даже родилась наследница – супруги развелись только спустя семь лет после свадьбы.



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