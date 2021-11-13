 

Эксперты рассказали, как современные технологии улучшают жизнь людей с ограниченными возможностями

13.11.2021, 18:24, Новости дня
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По словам экспертов, объединение усилий медиков и представителей высокотехнологической сферы позволяет творить чудеса, о которых еще недавно люди не могли и мечтать. В буквальном смысле, незрячие смогут получить электронное зрение. А люди, которые не могут ходить, получат достаточно неплохую мобильность.

Предоставить людям с ограниченными возможностями шанс возвратиться в социум на полноправных основаниях – это один из трендов современной медицины, говорят специалисты.

Также ученые отмечают большие успехи в сфере телемедицины. Речь идет об оказании врачебной помощи с использованием современных средств телекоммуникаций. Вероятно, вскоре для больного поход в поликлинику также станет лишней процедурой. Так же, как сегодня не нужно идти в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги.



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