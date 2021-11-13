Депутат: Альтернатива QR-кодам – полный локдаун

«Введение QR-кодов на транспорте усилит борьбу с COVID сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинация и поможет разрывам цепочек заражения», – отметил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Накануне в Госдуму были внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.

«Эпидемиологическая обстановка в РФ более, чем серьезная – опять побит рекорд по смертности. Опыт других стран доказывает актуальность мер, предлагаемых законопроектами. Кстати, эти меры являются не запрещающими, а наоборот – разрешающими в нынешней сложной ситуации», – сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, альтернатива введению обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте – это только полный локдаун. «Сразу отвечу на вопрос о том, почему эти требования ввели для международных и межрегиональных сообщений, а не внутри каждого субъекта. В каждом регионе ситуация с коронавирусом разная. К тому же, власти субъектов следят за соблюдением их региональных ограничений. Кроме того, транспортные аналитики все просчитали, и пришли к выводу, что предлагаемых мер будет достаточно для существенного улучшения ситуации в России», – добавил парламентарий.

Накануне правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода.

До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после такая возможность останется только у граждан с медотводом. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.

Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. Нормы обоих законов будут действовать до 1 июня 2022 года.

Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, сообщил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).