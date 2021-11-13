Британцы раскритиковали слова британского генерала о войне с Россией «из-за случайности»

Заявление британского генерала Ника Картера о возможной войне Запада и РФ из-за случайности подверглось критике читателей британского издания Times.

Читатели заявили, что военное руководство Британии сделало несколько ошибок, повлиявших на обороноспособность страны, передает РИА «Новости».

«Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задался вопросом NorthernBoy.

«Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России», – добавил Bomber Harris.

Он отметил, что от британской армии остались «один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя».

Mr Patrick Elliott заявил, что правительство страны испортило отношения со всеми союзниками, отвлекая внимание от внутренних проблем.

«К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю», – написал он.

Напомним, начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер заявил, что отношения РФ и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности».