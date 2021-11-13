За день до Нового года зрители увидят на экранах восьмую часть «Ёлок»

Премьеру «Ёлок 8» назначили на 30 декабря. В главных ролях зрители вновь увидят Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Полюбившийся народу проект «Ёлки» выпускает свою восьмую часть. Известно, что за продюсирование картины отвечают студия Bazelevs и кинокомпания «Проспект Мира». Партнер фильма, компания BY, всячески помогает в съемках комедии. Сюжет пока держат в тайне для разогрева интереса зрителей.

Восьмой эпизод картины состоит из небольших новел, отснятых в разных городах России. Помимо главных актеров, зритель увидит и других известных личностей: Дарью Мороз, Стаса Старовойтова, Никиту Ефремова, Александра Робака. Режиссурой занимается Антон Богданов, он обещает в новой части много дерзкого юмора и актуального контекста. В Сети уже появились кадры со съемок фильма.

«Ёлки» обрели статус самой известной кинофраншизы в России. Все семь частей оказались очень популярными среди киноманов, и за всю свою историю проект собрал более 6 млрд рублей. Восьмую часть зрители смогут посмотреть уже перед Новым годом, а также фильм можно будет найти в онлайн-кинотеатре IVI.

Источник: www.ok-magazine.ru