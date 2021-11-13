Российская писательница Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за намерений ликвидировать “Мемориал”

“Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии. Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент [РФ Владимир] Путин”, – написала она.

Она подчеркнула, что премию получила за пьесу “Московский хор”, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей, и отметила, что, по ее мнению, Путин эту пьесу не читал.

“У меня сейчас отбирают “Мемориал”, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей”, – написала Петрушевская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526060557786752&id=100011484663674

Она добавила, что значок лауреата Государственной премии отправит в Литературный музей, а $1 тыс., свою долю денежной части премии, которую получили несколько человек, имевших отношение к спектаклю, передаст людям с инвалидностью.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526867811039360&id=100011484663674

Писательница получила Государственную премию России в 2002 году. Премия вручается с 1992 года президентом РФ за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество “Мемориал” занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м “Мемориал” был внесен в реестр “иноагентов”. В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям “иностранного агента”, так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого “Мемориал” неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса “иноагента”.

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать “Мемориал” и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об “иностранных агентах” и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала “оправдание экстремизма и терроризма”, сообщили в “Мемориале” 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет “Мемориал” – среди них есть участники организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”, которые в РФ признаны террористическими иили экстремистскими.

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