 

Российская писательница Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за намерений ликвидировать “Мемориал”

13.11.2021, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии. Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент [РФ Владимир] Путин”, – написала она.

Она подчеркнула, что премию получила за пьесу “Московский хор”, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей, и отметила, что, по ее мнению, Путин эту пьесу не читал.

“У меня сейчас отбирают “Мемориал”, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей”, – написала Петрушевская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526060557786752&id=100011484663674

Она добавила, что значок лауреата Государственной премии отправит в Литературный музей, а $1 тыс., свою долю денежной части премии, которую получили несколько человек, имевших отношение к спектаклю, передаст людям с инвалидностью.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526867811039360&id=100011484663674

Писательница получила Государственную премию России в 2002 году. Премия вручается с 1992 года президентом РФ за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество “Мемориал” занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м “Мемориал” был внесен в реестр “иноагентов”. В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям “иностранного агента”, так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого “Мемориал” неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса “иноагента”.

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать “Мемориал” и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об “иностранных агентах” и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала “оправдание экстремизма и терроризма”, сообщили в “Мемориале” 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет “Мемориал” – среди них есть участники организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”, которые в РФ признаны террористическими иили экстремистскими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В течение недели “Метинвест” передаст больницам Донецкой области еще 80 тонн кислорода

01.07 / Германия заступает на пост председателя Совета ЕС без «идеи будущего»

21.08 / Советскую инсталляцию с аллеи Героев Небесной сотни перевезли на Майдан и охраняют

03.09 / Fox News – Белый дом вооружает талибов за счёт США и незаметно лишает оружия самих американцев

08.10 / Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в сентябре на 3,4%

12.10 / Newsweek – нужен для сдерживания Пекина — Россия, Китай и Северная Корея видят угрозу в новом западном альянсе на Тихом океане

27.01 / YouTube бессрочно продлил блокировку аккаунта Трампа, а Джулиани лишил заработка на контенте

28.08 / Шойгу анонсировал отправку в Сирию новейшего комплекса борьбы с беспилотниками

13.07 / Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

02.03 / Следом за Clubhouse. В Instagram появились “комнаты” для прямых эфиров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика