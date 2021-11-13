 

Лерос заявил, что текст якобы фейкового протокола допроса в ГБР похож на его реальные показания

13.11.2021, 18:00, Новости дня
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“Текст очень похож на тот, что я говорил. Но у меня нет протоколов допроса, поэтому трудно сказать, что текст слово в слово, но смею предположить, что да. Не понимаю, зачем кто-то слил этот документ”, – сказал парламентарий.

Фото: censor.net
Контекст:

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Андрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

13 ноября в ряде СМИ появилось фото протокола допроса Лероса в ГБР. Если верить опубликованному документу, то Лерос на допросе рассказывал об истории возникновения жеста “средний палец” и намекал на гомосексуальность Ермака. В ГБР протокол называли фейком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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