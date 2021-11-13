“Большая приватизация или большая коррупция?” В эфире “Свободы слова Савика Шустера” обсудили приватизацию завода “Большевик”

Одной из тем ток-шоу была: “Большая приватизация или большая коррупция? Почему завод “Большевик” продали дешево и с судебными делами?”

“В аукционе по приватизации “Большевика” участвовали лишь три компании. По информации журналистов, это компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына бывшего мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Торги длились семь минут. Стартовая цена “Большевика” за эти семь минут выросла всего на $1,5 млн. В результате огромный комплекс был продан за $54 млн”, – сказал ведущий Савик Шустер.

Соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода стал бизнесмен Василий Хмельницкий.

Журналисты “Свободы слова Савика Шустера” подготовили сюжет о приватизации “Большевика”.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

В студии ток-шоу приватизацию “Большевика” обсудили глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший нардеп Борислав Береза.

Синниченко сравнил объекты для приватизации с гнилыми яблоками.

“Когда ты приходишь на рынок за этими яблочками, ты видишь: хорошие яблочки, плохие яблочки, свежие.. 20 лет завод стоял и нам принес 500 млн… 3 тыс. государственных предприятий, которые насиловали 30 лет, нельзя сделать новыми яблочками”, – заявил глава ФГИ.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Во время голосования в студии ток-шоу 91% гостей ответили, что не верят в честность большой приватизации в Украине, отметили авторы программы.

Контекст:

Завод “Большевик” был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО “Первый киевский машиностроительный завод”. В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро “Шулявская”.

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО “Первый киевский машиностроительный завод” (ранее – завод “Большевик”) за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел “отличный актив”.

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена “на высоком уровне”.

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании “А Девелопмент” и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

—