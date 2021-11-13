“Я бы, как Юля Высоцкая, не смогла!” Наталья Аринбасарова не сожалеет, что рассталась с Кончаловским

Актриса Наталья Аринбасарова была второй женой режиссера Андрея Кончаловского. В браке у них родился сын Егор, однако супруги недолго прожили вместе: всего пять лет. В недавнем интервью Наталья Утевлевна рассказала о том, почему разрушился их союз и как она относится к нынешней жене бывшего — актрисе и ведущей Юлии Высоцкой.

Взвешенное решение

Аринбасарова и Кончаловский познакомились на съемочной площадке. Роман вспыхнул быстро. Кончаловский был старше избранницы на девять лет и не понравился ее родителям. Аринбасарова сделала выбор в пользу мужа и перестала общаться с родственниками. Они помирились только после рождения Егора.

Семейная жизнь с режиссером оказалась непростой. Наталья Утевлевна признается, что в то время была молодой и неопытной, поэтому не замечала очевидных вещей, например измен мужа. Она видела, что что-то идет не так, но не могла понять причину.

А потом супруг стал «метаться». У него возникло желание переехать жить за границу. Аринбасарова не была готова так круто менять свою жизнь, поэтому после долгих размышлений предложила мужу развестись.

Правильный поступок

Сейчас Наталья Утевлевна не сожалеет о том, что первой разорвала эти отношения. Она считает, что рано или поздно их брак все равно бы дал трещину. А все из-за того, что непросто жить с талантливым человеком. Со временем есть риск потерять себя и превратиться в «подай-принеси», как выразилась актриса.

Зато брак ей подарил сына Егора, которым она очень гордится.

Мнение Кончаловского о неравном браке

Аринбасарова прокомментировала брак бывшего с Юлией Кончаловской, которая моложе его почти на сорок лет. По словам Натальи Утевлевной, она бы так не смогла: выйти замуж за мужчину, который годится не то что в отцы, но даже в деды. Например, в свое время она считала пропастью разницу в возрасте с Кончаловским в девять лет.

Аринбасарова вспомнила, как еще в браке режиссер высказывал свое мнение относительно одной пары с большой разницей в возрасте. Там женщина была на четверть века младше мужчины, постоянно ему изменяла, но не разводилась. Уже тогда режиссер недоумевал: мол, зачем нужно было выходить замуж за старика. С другой стороны, он оправдывал измены женщины. «Ее можно понять», – говорил Кончаловский.

«Она его обожает»

И забавно, что через время сам режиссер оказался в аналогичной ситуации. Но у него все по-другому сложилось. Аринбасарова признается, что счастлива за бывшего и спокойна за него, поскольку рядом с ним достойная женщина.

«Она его обожает», – говорит Наталья Утевлевна о Высоцкой и добавляет, что это Кончаловский ее «сделал».