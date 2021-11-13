Челка-шторка снова в моде: подбираем к форме лица и типу волос

Челка-шторка находится давно в тренде, тенденций к тому, что она уступит место одного из самых модных элементов прически, пока что нет. И это заслуженно, поскольку эта деталь способна не только сделать вашу укладку стильной, но и поможет подчеркнуть красоту черт лица и замаскировать некоторые недостатки, приблизив форму лица к идеальной.

Квадратное лицо

Стоит сразу сказать, что челка-шторка смотрится стильно для любых типов волос. Поэтому если выбрать правильную длину и форму, прическа будет выглядеть максимально привлекательно. Если вы являетесь обладательницей квадратной формы лица, лучше отдать предпочтение недлинной челке. Сделайте центральный вертикальный пробор посередине, и лицо обретет более округлую (в частности овальную форму). Длина волос также должна быть, как минимум, чуть ниже подбородка. Будет замечательно, если боковые передние пряди будут направлены в сторону лица.

Круглое

Если ваше лицо больше напоминает форму круга, выберите модель текстурированной челки-шторки. Сместите пробор немного в сторону от центра, чтобы сделать лицо более овальным. Вашей задачей является слегка прикрыть скулы, поэтому длину выбирайте среднюю (непосредственно на уровне скул) или чуть больше средней. Длина самих волос не имеет значения, поэтому вы можете подобрать самый подходящий и понравившийся вам вариант.

Прямоугольное

Здесь «работает» тот же принцип, что и с круглой формой. То есть отдайте предпочтение текстурированной челке, которая будет чуть длиннее или на уровне скул. Вам необходимо сделать все возможное для того, чтобы немного спрятать четкие острые углы. А для этого следует выбрать такую длину, чтобы она могла легко их прикрывать. Если любите носить центральные проборы, сместите его немного в сторону. А если для вас это непринципиально, отдайте предпочтение боковому.

Овальное

Если вы являетесь счастливой обладательницей овальной формы лица, для вас, как всегда, есть хорошие новости. Вы можете выбрать ту модель, которая вам больше всего импонирует. Любая челка будет на вас смотреться безукоризненно. Если хотите поэкспериментировать или придать прическе немного креативности, сделайте более тяжелую и густую челку длиной до бровей (можно чуть ниже) или остановите ее на уровне скул. Оригинально будет смотреться многоуровневая текстурированная челка, где пряди будут разной длины.

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Удлиненное лицо

Если форма лица напоминает вытянутый овал, подойдет густая и ровная челка. Задача состоит в том, чтобы визуально сделать лицо более круглым. А для этого необходимо отдать предпочтение ровному срезу. Место пробора не имеет значения, поэтому можете сделать как центральный, так и боковой. Будет замечательно, если ваши волосы, кроме челки, также на уровне лица «продемонстрируют» объем. Для этого нужно либо сделать стрижку по типу каре, либо оставить длинные густые волосы распущенными.

Ромбовидное

Обладательницам такой формы лица рекомендуется сделать все возможное для того, чтобы визуально расширить лоб. Поэтому подойдет челка-шторка, которая имеет достаточную густоту и объем. Пробор следует сместить в сторону, боковой станет тем, что нужно. Такая челка поможет вам, как уже было сказано, расширить лоб, а также скроет широкие скулы. Лицо зрительно станет более овальным и обретет близкую к идеалу форму (поскольку подбородок относительно узкий).

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Форма сердца

Если вы являетесь обладательницей лица в форме сердца, вашей задачей является закрыть самые широкие участки и добавить объема там, где его не хватает. Постарайтесь закрыть лоб с помощью челки-шторки с центральным пробором не очень большого объема. Длины пусть останется чуть ниже скул, так волосы легко смогут их прикрыть.

Выбор по типу волос

Как уже было сказано, челка-шторка идеально подходит к любому типу. Единственным исключением являются чрезмерно вьющиеся волосы. Однако и здесь можно решить проблему. Достаточно немного распрямить ее при помощи утюжка. Попросите своего мастера, чтобы он сделал вам челку немного длиннее, чтобы вы смогли сами ее укладывать и ей хватало длины.

Если волосы тонкие и прямые, будет отличной идеей сделать челку многослойной. От этого выиграет объем, который визуально покажется намного больше, чем есть на самом деле.

На очень густых волосах замечательно смотрится челка с тупым срезом.