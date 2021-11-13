 

Силовики пресекли деятельность мошенника, продававшего поддельную свекольную воду для борща

13.11.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители подмосковной Коломны пресекли преступную деятельность индивидуального предпринимателя, который обманом под видом свекольной воды через интернет продавал жидкость красного цвета. 

«После многочисленных обращений граждан было возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя российского происхождения Омаргалиева Исламгаджи Сулеймановича, продававшего на крупной сетевой площадке под видом свекольной воды жидкость, состоящую из питьевой воды и пищевого красителя по 120 рублей за 500 миллилитров. Обман выяснился после покупки товара лаборантом кафедры органической химии Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ), который, усомнившись в подлинности заявленного на упаковке набора ингредиентов, произвел химический анализ и выяснил отсутствие среди компонентов жидкости свеклы и наличие красителя», – заявила официальный представитель МВД. 

Жертвами предприимчивого россиянина стало более 2 тысяч покупателей, преимущественно из Москвы и Московской области, а также ресторанный комплекс в Краснодарском крае, заказавший свекольную воду на полгода вперёд. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Мнение: Стандарты сообщества

09.09 / Российские дипломаты посетят инаугурацию правительства талибов в Афганистане

12.03 / Под Москвой поймали серийную похитительницу техники

08.05 / Умба. Помор и семга

21.05 / Рассекречены зверства эстонских палачей под Псковом в годы ВОВ

19.05 / ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю

06.11 / Дмитрий Шепелев покупает новую квартиру для невесты и детей

17.02 / Израильтяне были уличены в незаконной продаже современного оружия неназванной азиатской стране

28.09 / Sohu: Новый российский тяжёлый огнемёт вызовет бессонницу у Пентагона

03.11 / Мнение: Правила секретности сведений составляющих государственную тайну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика