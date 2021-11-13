Силовики пресекли деятельность мошенника, продававшего поддельную свекольную воду для борща

Правоохранители подмосковной Коломны пресекли преступную деятельность индивидуального предпринимателя, который обманом под видом свекольной воды через интернет продавал жидкость красного цвета.

«После многочисленных обращений граждан было возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя российского происхождения Омаргалиева Исламгаджи Сулеймановича, продававшего на крупной сетевой площадке под видом свекольной воды жидкость, состоящую из питьевой воды и пищевого красителя по 120 рублей за 500 миллилитров. Обман выяснился после покупки товара лаборантом кафедры органической химии Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ), который, усомнившись в подлинности заявленного на упаковке набора ингредиентов, произвел химический анализ и выяснил отсутствие среди компонентов жидкости свеклы и наличие красителя», – заявила официальный представитель МВД.

Жертвами предприимчивого россиянина стало более 2 тысяч покупателей, преимущественно из Москвы и Московской области, а также ресторанный комплекс в Краснодарском крае, заказавший свекольную воду на полгода вперёд. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.

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