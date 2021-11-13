 

Пассажиры метро совершили почти 22 млн поездок со скидкой по акции “Время ранних”

13.11.2021, 17:42, Разное
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В ноябре 2020 года акция стартовала на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажирам во внепиковые часы предоставляется скидка на проезд в 50%. Ежедневно поездки по сниженным тарифам совершают порядка 95 тысяч человек, уточнил заммэра.

По поручению мэра комфорт поездок постоянно повышается, отметил Ликсутов. Он напомнил, что на Таганско-Краснопресненской линии ходят более вместительные поезда “Москва”.

Благодаря акции “Время ранних” на многих станциях по утрам стало гораздо свободнее. Время поездки на внепиковое решили изменить около 5,7 тысячи пассажиров – в вагонах стало свободнее в среднем на 6,8%, рассказал Ликсутов.

Станции “Кузнецкий Мост” и “Полежаевская” разгружены на 14%. А на “Октябрьском поле” пассажиров стало меньше на 13%.

Акция “Время ранних” действует в промежутках с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Подобные скидки введены во многих мегаполисах мира.

Напомним, что для безопасности пассажиров в метро ежедневно проводится масштабная дезинфекция. Санитарной обработкой подвижного состава и инфраструктуры занимаются более шести тысяч сотрудников подземки.



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