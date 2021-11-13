 

В Оксфорде испытают вакцину против Эболы

13.11.2021, 17:30, Новости дня
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На самом деле, коронавирус, от пандемии которого человечество страдает уже два года, еще не является самой опасной болезнью, говорят медики. Нам очень повезло, что распространение вируса Эбола не вышло за пределы нескольких территорий на Африканском континенте. Это заболевание куда страшнее.

Так, с 2014 по 2014 год вирус унес жизни примерно 11 тысяч людей в западной части Африки. Медицина только теперь начала отвечать адекватными мерами.

Как сообщили в Оксфордском университете, сейчас стартует очередная фаза испытаний вакцины от вируса Эбола. В ней принимают участие 26 добровольцев. Если испытания пройдут успешно, вакцина от Эболы будет доступной примерно к середине будущего года.



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