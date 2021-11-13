Установлена еще одна вероятная причина вымирания видов

К выводу о связи скорости эволюции и рисках грядущего вымирания британские ученые пришли в результате тщательных исследований останков древних рептилий.

Исследователи подметили, что те виды организмов, предки которых эволюционировали медленно, сохранились до сих пор. А динозавры, например, вымерли, хотя их эволюция происходила с большой скоростью.

Как пояснили специалисты, древние лепидозавры разделены на две основные категории. Это чешуйчатые и клювоголовые. В каждой из них было когда-то по десятку тысяч видов. Но клювоголовых сегодня остался только один вид. А вот змеи, ящерицы и прочие чешуйчатые живут до сих пор, так как изменчивость организмов из поколения в поколение проявлялась чрезвычайно слабо.