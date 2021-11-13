 

Установлена еще одна вероятная причина вымирания видов

13.11.2021, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К выводу о связи скорости эволюции и рисках грядущего вымирания британские ученые пришли в результате тщательных исследований останков древних рептилий.

Исследователи подметили, что те виды организмов, предки которых эволюционировали медленно, сохранились до сих пор. А динозавры, например, вымерли, хотя их эволюция происходила с большой скоростью.

Как пояснили специалисты, древние лепидозавры разделены на две основные категории. Это чешуйчатые и клювоголовые. В каждой из них было когда-то по десятку тысяч видов. Но клювоголовых сегодня остался только один вид. А вот змеи, ящерицы и прочие чешуйчатые живут до сих пор, так как изменчивость организмов из поколения в поколение проявлялась чрезвычайно слабо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / «Яндекс» позволил выбирать онлайн-кинотеатр в поисковой раздаче

14.05 / “Весна пришла”. Зеленский записал видео об итогах заседания СНБО

11.10 / В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в Европе

31.12 / Ермак о коронавирусе в Украине: Масштабной трагедии удалось избежать благодаря карантину

06.11 / Шеф Пентагона Эспер подготовил заявление об отставке

02.06 / Экс-руководство порта “Южный” за полгода загнало его в убытки, этим должны заняться правоохранители – нардеп

15.08 / Су-27 провел перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

06.03 / В МИД Украины назвали предварительную причину аварии украинского автобуса в Польше

23.09 / Франция и США провели переговоры “по восстановлению доверия”

07.09 / Названо число зарегистрированных самозанятых в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика