В Швеции сумели получить электрический ток из фасоли

Ученые из Швеции представили забавную разработку. Из корней самой обыкновенной фасоли они создали настоящий генератор электрической энергии.

В общем-то, для этого подходят разные растения, говорят специалисты. Данный опыт интересен тем, что показывает, насколько много вокруг нас естественных аккумуляторов и генераторов электрической энергии, каждый их которых может при определенных условиях найти применение на практике.

Корни фасоли обработали специальным раствором и высадили на грядки. Как только начали расти плоды, вместе с ними появилось и электрическое напряжение. Сила тока невелика, отмечают ученые. Но как знать, вероятно, и ее можно использовать для каких-то целей.