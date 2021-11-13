 

В Швеции сумели получить электрический ток из фасоли

13.11.2021, 17:30, Новости дня
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Ученые из Швеции представили забавную разработку. Из корней самой обыкновенной фасоли они создали настоящий генератор электрической энергии.

В общем-то, для этого подходят разные растения, говорят специалисты. Данный опыт интересен тем, что показывает, насколько много вокруг нас естественных аккумуляторов и генераторов электрической энергии, каждый их которых может при определенных условиях найти применение на практике.

Корни фасоли обработали специальным раствором и высадили на грядки. Как только начали расти плоды, вместе с ними появилось и электрическое напряжение. Сила тока невелика, отмечают ученые. Но как знать, вероятно, и ее можно использовать для каких-то целей.



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