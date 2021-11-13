Водителей предупредили о «сплошных проверках» в пяти регионах

Масштабные рейды в эти выходные пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях, сообщили в региональных ГИБДД.

В Челябинской области проверки продлятся до 26 ноября, основной целью рейда ведомство назвало профилактику наездов на пешеходов. Наряды ДПС разместятся в местах с большим трафиком. Также с участниками дорожного движения будут проводить разъяснительные беседы. В остальных регионах «сплошные проверки» будут направлены на профилактику нетрезвого вождения и связанных с ним ДТП, передает РИА «Новости».

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», – предупредило самарское ГИБДД.

В Ивановской области рейды продлятся до четверга. В Белгородской инспекторы начали три типа проверок: ведомство намерено выявлять езду в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил перевозки детей, а также бороться с пешеходами, не соблюдающими ПДД.

Ранее сообщалось, что в РФ начали тестировать приложение для проверки документов водителей по QR-коду.