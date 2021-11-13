 

Кириенко рассказал о кабинетах для «Большой перемены» в каждой школе

13.11.2021, 17:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ техзадания по капремонту школ или по строительству новых заведений планируется закладывать создание отдельного пространства для участников всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия – страна возможностей»), сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«У нас сейчас по поручению президента реализуется комплексная программа капитального ремонта и реконструкции школ. В техническое задание при капитальном ремонте каждой школы, в обязательное техническое задание при строительстве новых школ будет закладываться создание отдельного пространства для сообщества, клубов «Большой перемены», чтобы они могли вместе собираться, чтобы у них было место, в котором они хозяева, командуют, принимают решения», – цитирует Кириенко ТАСС.

По его словам, данная инициатива принадлежит самим участникам конкурса. «Такое пространство будет создаваться в каждой школе», – добавил Кириенко.

По его словам, соответствующее решение уже принято вместе с Министерством просвещения.

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек».

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 человек – ученики 11-х классов, 300 школьников – ученики 9-х и 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-х и 10-х классов – по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.



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