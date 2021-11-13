 

Disney раскрыл новое название и дату выхода приквела “Хищника”

13.11.2021, 17:14, Разное
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Disney рассказал о выходе приквела «Хищника» – летом 2022 года. Режиссёром фильма «Добыча» стал Дэн Трахтенберг.
Приквел «Хищника» долго скрывали и называли «Черепом». Недавно киностудия Disney раскрыла тайну и официально анонсировала полнометражный фильм с названием «Добыча». Зрители знают режиссёра Дэна Трахтенберга по триллеру «Кловерфилд, 10» и ожидают чего-то необычного от новой картины.

Сценаристом выбрали Патрика Эйсона, который ранее был автором сериала «Королевство», а также занимался продюсированием многих лент. Главный персонаж – девушка Нару, которая, несмотря ни на что, пытается защищать свое племя, сражаясь с инопланетным хищником. Зрители окунутся в действия 300-летней давности.

Съемки кинокартины закончились в сентябре 2021 года. Киностудия не планирует выводить эту ленту в широкий прокат. Киноманы смогут посмотреть новинку только на сервисе Disney+. Так как в РФ зрители не имеют доступа к данной услуге, пока не известно, как они посмотрят приквел.

Источник: www.championat.com



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