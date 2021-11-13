 

Еврокомиссия разрешила употреблять в пищу перелетную саранчу

13.11.2021, 17:07, Новости дня
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“Сегодня комиссия разрешила допустить на рынок второй вид насекомых, Locusta migratoria (перелетная саранча), как новый пищевой продукт. Он будет доступен в замороженном, сушеном и порошкообразном виде и предназначен для продажи в качестве перекуса или пищевого ингредиента в ряде пищевых продуктов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор пищевой промышленности должен удалять ножки и крылышки у саранчи при продажи в замороженном и сушеном виде, “чтобы снизить риск кишечного запора”.

Ранее Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) пришло к выводу, что перелетная саранча безопасна для употребления в пищу. Товары, в которых она содержится, будут маркированы, чтобы информировать о потенциальных аллергических реакциях, так же как и другие аллергены (яйца, молоко, рыба, ракообразные).

В Еврокомиссии подчеркнули, что в различных исследованиях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН насекомые были определены питательным и здоровым источником питания с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.

Контекст:

5 мая Еврокомиссия впервые разрешила употребление насекомых в пищу, одобрив включение в список новых пищевых продуктов сушеные личинки желтого мучного червя.

После этого EFSA опубликовало еще два положительных отзыва об употреблении насекомых – желтого мучного червя и домашнего сверчка, Еврокомиссия еще не рассматривала их. Кроме того, в EFSA подали для оценки безопасности девять заявок на насекомых.

В отчете ООН 2013 года говорилось, что в мире более 2 млрд человек, которые едят различные виды насекомых. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН призвали тех, кто еще не ел насекомых, подумать о добавлении их в свой рацион, поскольку это может увеличить количество доступной пищи в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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