Не увлекайтесь аксессуарами и восполняйте недостаток железа: советы мировых гуру парикмахерского искусства

Сложно найти женщину, которая не хотела бы иметь такую же роскошную шевелюру, как, например, у Дженнифер Энистон, Анджелины Джоли, Евы Мендес, Джессики Паркер, Скарлет Йоханссон. Возможно, вам помогут советы от парикмахеров селебрити, которые знают все об уходе за волосами!

Как создать головокружительный объем?

Никак не получается объемная укладка? Что же, надеемся, советы от Тедди Чарльза (известного парижского парикмахера, который работает с такими знаменитостями, как Сара Джессика Паркер, Блейк Лайвли), помогут вам!

Итак, вымойте волосы, при сушке опустите голову вниз. Направляйте поток воздуха прямо на корни (но не слишком близко). Волосы у корней должны стоять вертикально!

Впрочем, вы можете облегчить себе задачу и добиться объема другими способами. К примеру, нанося бальзам или маску, отступите несколько сантиметров от корней, избегайте линии роста волос – в противном случае вы получите липкость кожи и потерю объема.

Еще один отличный способ, подходящий обладательницам пышной шевелюры, – разделение волос на пряди и сушка феном с помощью круглой щетки. Высушив одну прядь, закрутите ее и закрепите шпилькой или невидимкой. В итоге вы получите фантастический объем и укладку.

Если у вас тонкая челка, воспользуйтесь круглой щеткой, чтобы завить ее. Обязательно зафиксируйте лаком, затем используйте обычную расческу, чтобы равномерно расчесать волосы.

Если вы спешите, распустите волосы и равномерно помассируйте корни десятью пальцами по всей поверхности кожи головы. Затем опустите голову вниз и сбрызните их лаком.

Как сделать волосы блестящими?

Хотите, чтобы ваши локоны сияли? Обратимся за помощью к Джамалю Хаммади. Это парикмахер, стилист, работающий в США, который всегда выступает за продукты натурального происхождения.

Совет первый: регулярно состригайте секущиеся кончики и окрашивайте волосы. Отдайте предпочтение ровному прямому срезу.

Поддержание чистоты кожи головы позволит сохранить волосы блестящими и красивыми. Регулярно мойте и увлажняйте волосы – лучше всего, если вы будете делать это не реже двух раз в неделю.

После мытья головы промокните волосы мягким хлопчатобумажным полотенцем. Не трите волосы слишком сильно. Чем грубее вы с ними обращаетесь, тем менее блестящими и более хрупкими они становятся.

Блеск волосам придает витамин Е. Время от времени принимайте добавки с витамином Е или увеличивайте его количество в своем ежедневном рационе – ешьте авокадо, клубнику.

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Прежде чем закончить мыть волосы, ополосните их прохладной водой. Волосы будут блестящими, более увлажненными, чем при мытье горячей водой.

Расчесывать волосы рекомендуется круглой расческой с редкими зубьями – и уж точно стоит выбросить все пластмассовые или металлические расчески и гребни!

Никогда не позволяйте телу испытывать недостаток в железе. Именно оно влияет на блеск и гладкость волос.

Как сохранить стойкость окрашивания?

На помощь приходят полезные советы от Риты Хазан – владелицы салона красоты в Нью-Йорке, автора уникальной цветовой системы. Постоянные клиенты: Селин Дион, Джессика Симпсон, Дженнифер Лопес и Джессика Бил.

Для начала вам стоит понять, говорит Рита, что красить волосы следует исключительно в профессиональном салоне. Если вы красите волосы в домашних условиях, очень сложно добиться идеального результата. Еще одно важное правило: вам следует пользоваться средствами с ингредиентами для защиты от ультрафиолета не только летом, но и в другие сезоны.

Старайтесь мыть волосы только мягкой теплой водой, а после использования кондиционера или маски ополаскивайте их прохладной водой: так цвет будет более стойким, а волосы будут казаться гуще. Откажитесь от посещения бассейна: все дело в том, что из-за хлора волосы быстро тускнеют!

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Откажитесь от щеток с большим количеством зубьев. Лучший вариант для окрашенных волос – это гребешок с широкими редкими зубьями, позволяющий уменьшить трение.

При сушке не допускайте попадания теплового потока снизу на волосы, двигайтесь в обратном направлении.

Опыт сохранения здоровых волос от Франчески Фуско

Франческа Фуско – выпускница Медицинского колледжа в Нью-Йорке, имеет 10-летний опыт работы в области медицинской и косметической дерматологии в частной медицинской клинике. Ее медицинские советы регулярно появляются в таких журналах, как The New York Times, Elle, Marie Claire.

Вот что советует Франческа:

Добавьте в рацион жирные кислоты – они содержатся в рыбе и авокадо. В результате кожа и волосы будут выглядеть лучше. Избегайте воздействия высоких температур или слишком сухого воздуха на волосы, это может привести к потере влаги. При мытье головы следует делать легкий массаж, чтобы усилить кровообращение под кожей. Это усилит доступ питательных веществ к вашим волосяным луковицам. Мойте волосы контрастной теплой-холодной водой. Переключайтесь между режимами теплой и холодной воды несколько раз за одну процедуру мытья головы. Здоровое питание определяет здоровье ваших волос. Избегайте жирной пищи. Когда вы видите на расческе много волос, необходимо определить причину этого. Для начала проанализируйте свое психоэмоциональное состояние, ведь когда вы испытываете стресс, ваши волосы также испытывают стресс.

Как восстановить поврежденные волосы?

Специальный тест для определения степени повреждения волос разработал Томас Тоу – специалист, работающий с волосами Сары Джессики Паркер, Блейк Лайвли, Джуда Лоу. Возьмите одну прядь и опустите ее в стакан с водой. Если она остается на поверхности, ваши волосы не повреждены, а вот если прядка погружается в воду, пора подумать о восстановлении волос!

Каждый раз после мытья аккуратно промакивайте волосы с помощью полотенца. Ни в коем случае не трите тканью мокрые пряди. Не расчесывайте влажные локоны – в таком состоянии их корни крайне уязвимы.

Раз в неделю используйте средства, специально предназначенные для поврежденных волос. Запомните: злоупотреблять ими не следует. Придерживайтесь рекомендаций на упаковке или посоветуйтесь с парикмахером.

Подведем итоги

Чтобы ваши волосы были здоровыми и красивыми, принимайте специальные витамины. Не используйте большое количество аксессуаров для волос. Резинки, металлические зажимы, крабики – любой из этих предметов может стать причиной выпадения волос!