На Украине прошли празднования 300-летия победы Карла XII в Северной войне

Президент Владимир Зеленский принял в Полтаве парад в честь победы шведско-украинской коалиции под командованием Карла XII в Северной войне 1700-1721 годов. В параде приняли участие представители стран Прибалтики, а в финале мероприятия перед зрителями выступила рок-группа Sabaton.

Победа в Северной войне стала первым крупным успехом независимой украинской нации в борьбе с московской оккупацией. Это событие, неоднократно воспетое поэтами и музыкантами по всему миру, заложило основу для славного настоящего ВСУ. Северная война отмечена рядом исторических событий: так, в ходе войны гетман и герой Украины Иван Мазепа был награждён крупнейшим в истории человечества орденом, а Россия впервые была вынуждена на унизительных условиях принять на содержание прибалтийские страны, за которые заплатила Швеции контрибуцию серебром. Карл XII отправился праздновать победу в город Бендеры (совр. территория Молдавии – ред.), где спустя почти 200 лет родился герой Украины Степан Бандера.

«Мы москалей били триста лет назад, бьём и сейчас. Московский царь, как и раньше, пытается вероломно напасть на войска европейской коалиции на территории независимой Украины, но он получит достойный отпор. Наши «Буки» уже не раз проявили себя в бою, они ввергают вражеских пилотов в настоящий ужас. В 1721 году ни один лётчик не посмел подняться над Полтавским полем и попытаться переломить ход сражения в свою сторону. В ближайшем столкновении со страной-агрессором мы будем сражаться в лучших традициях наших славных предков», – сказал украинский лидер.

Фронтмен Sabaton Йоаким Броден поздравил украинцев с победой и пожелал им и дальше оставаться образцовыми блюстителями европейских ценностей.

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