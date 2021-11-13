 

Дело не только в здоровье: почему Верка Сердючка отказывается выступать в России

13.11.2021, 16:48, Разное
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48-летний певец Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, обрел невероятную славу еще в нулевых. Российские поклонники всегда с нетерпением ждали артиста на гастроли, однако вот уже несколько лет он не появляется в Москве и не дает в стране концерты. Данилко объяснил, с чем связано такое решение.

Несмотря на то, что последние годы Верка Сердючка предпочитает держаться подальше от российской сцены, образ по-прежнему любят и помнят многие поклонники. В беседе с NEWS.ru
певец признался, что до сих пор пачками получает приглашения на выступления: его зовут петь на мероприятиях и праздниках, давать частные концерты. Однако вот уже три года Сердючка не соглашается на предложения. На это, по словам звезды, у нее есть три причины.

Данилко отмечает, что весомым аргументом в пользу того, чтобы отказаться от поездок в Москву, стала логистика. Артист заявил, что добираться в столицу России дорого и непросто, особенно с таким большим коллективом как у него. Также исполнитель напомнил о трудностях, связанных со здоровьем – весной этого года стало известно, что он перенес глубокую депрессию из-за скандала после “Евровидения”. К тому же, не так давно у Данилко случился гормональный сбой из-за напряженного графика работы.

Третьей причиной отказа от поездок в Россию, как заявила Верка Сердючка, являются непростые отношения между двумя странами. По словам певца, он ждет как окончания пандемии коронавируса, так и смены правительства. Однако какой из стран, России или Украины, Данилко не уточнил.

Артист отметил, что сейчас у него хватает работы на родине. Он не только состоит в жюри шоу “Маска”, но и успевает заниматься музыкальной карьерой: дает концерты, записывает новые песни.



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