 

Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ

13.11.2021, 16:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко высказался об угрозах Евросоюза ввести против Минска новый пакет санкций из-за напряженной ситуации на польско-белорусской границе. Лукашенко заявил, что руководство страны может принять решительные ответные меры, в рамках которых возможна остановка транзита газа в ЕС по территории государства.

Эти слова белорусского лидера вызвали обеспокоенность не только на Западе, но и в Москве. Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что такое решение может нанести серьезный удар по отношениям России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу “360”.

Гривач пояснил, что транзит газа по магистрали “Ямал – Европа”, о котором говорил Александр Лукашенко, осуществляется в соответствии с заявками поставщика сырья – “Газпрома” – и его западными потребителями, которые определяют загрузку газопровода. В случае его перекрытия Россия не сможет исполнять свои обязательства по контракту с покупателями голубого топлива, что чревато негативными последствиями для Москвы.

Алексей Гривач отметил, что хотя угрозы Лукашенко наверняка были высказаны на почве эмоций, в случае выхода миграционного кризиса из-под контроля такой вариант развития событий не исключен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Светлана Тихановская пропала после посещения ЦИК

29.07 / В Мексике под древней пирамидой нашли целое озеро ртути

22.09 / Лукашенко заявил о готовности обсуждать новую конституцию Белоруссии

23.12 / Мнение: Тёма спасает ФСБ

27.06 / Мнение: Тихий Петров

18.08 / В Польше полиция за 10 месяцев не смогла взломать iPhone оппозиционного политика

09.10 / Алиса Вокс обвинила Шнурова в превращении группы «Ленинград» в секту

25.02 / Названы болезни, развивающиеся из-за сидячей работы

08.03 / После 2030 года компания Seagate представит жесткий диск объемом 120 терабайт

25.10 / В США оценили будущую актуальность собственных танков «Абрамс»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика