Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко высказался об угрозах Евросоюза ввести против Минска новый пакет санкций из-за напряженной ситуации на польско-белорусской границе. Лукашенко заявил, что руководство страны может принять решительные ответные меры, в рамках которых возможна остановка транзита газа в ЕС по территории государства.

Эти слова белорусского лидера вызвали обеспокоенность не только на Западе, но и в Москве. Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что такое решение может нанести серьезный удар по отношениям России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу “360”.

Гривач пояснил, что транзит газа по магистрали “Ямал – Европа”, о котором говорил Александр Лукашенко, осуществляется в соответствии с заявками поставщика сырья – “Газпрома” – и его западными потребителями, которые определяют загрузку газопровода. В случае его перекрытия Россия не сможет исполнять свои обязательства по контракту с покупателями голубого топлива, что чревато негативными последствиями для Москвы.

Алексей Гривач отметил, что хотя угрозы Лукашенко наверняка были высказаны на почве эмоций, в случае выхода миграционного кризиса из-под контроля такой вариант развития событий не исключен.