 

Исследования показали, как на Марсе изменятся отношения между людьми

13.11.2021, 16:36, Новости дня
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Исследователи провели эксперимент, поместив группу людей в изолированное пространство на длительный период. Их интересовало, как изменятся отношения между людьми, оторванными от цивилизации. Результаты эксперимента оказались несколько неожиданными.

Так в первую десятидневку «марсианский экипаж» пообщался с внешним миром 320 раз. Общая продолжительность разговоров составила около 11 часов. Но в дальнейшем «экипаж» стал терять интерес к общению по средствам связи с центром. В последние 10 дней они провели всего-то 34 разговора – почти в десять раз меньше, чем в начале эксперимента.

Зато команда настолько сплотилась, что интересы людей сконцентрировались внутри данной замкнутой группы.



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