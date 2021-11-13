Исследования показали, как на Марсе изменятся отношения между людьми

Исследователи провели эксперимент, поместив группу людей в изолированное пространство на длительный период. Их интересовало, как изменятся отношения между людьми, оторванными от цивилизации. Результаты эксперимента оказались несколько неожиданными.

Так в первую десятидневку «марсианский экипаж» пообщался с внешним миром 320 раз. Общая продолжительность разговоров составила около 11 часов. Но в дальнейшем «экипаж» стал терять интерес к общению по средствам связи с центром. В последние 10 дней они провели всего-то 34 разговора – почти в десять раз меньше, чем в начале эксперимента.

Зато команда настолько сплотилась, что интересы людей сконцентрировались внутри данной замкнутой группы.