 

На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электрического тока

13.11.2021, 16:36, Новости дня
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По словам экспертов, таких экспериментов пока в космосе не проводили. Речь идет о попытке обеспечить передачу электрического тока без проводов.

Эксперимент обеспечат находящиеся на МКС космонавты. В частности, они испытают возможности лазерного аппарата, которые должен передавать энергию от одного комического корабля или спутника к другому.

Сама по себе возможность «провести электричество» в пространствах околоземной орбиты воодушевляет и открывает очень заманчивые перспективы. Но если это станет возможным в космосе, то можно также поставлять напряжение на поверхность Земли. В данном случае, задачей является передать энергию с поверхности одного из модулей на корабль «Прогресс».



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