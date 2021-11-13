В книге для украинских студентов нашли цитаты Гитлера

Пособие для студентов на Украине «Деловая карьера» снабжено цитатами из лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера о женщинах, сообщила депутат Рады и бывший министр образования Инна Совсун.

«Пособие «Деловая карьера» «взорвалось» в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлера», – цитирует Совсун ТАСС.

Она привела выдержки из книги, в которых говорится о предвзятом отношении к женщинам, одна из цитат фашистского диктатора утверждает, что «женщины любят, когда ими командуют».

«Подобные вещи в учебниках не только неприемлемы, это еще и незаконно, ведь закон «Об образовании» определяет недопустимость дискриминации в образовательном процессе», – подчеркнула парламентарий.

Совсун добавила, что появление таких цитат в учебниках в стране плохо регулируется, и должны действовать инструменты в академическом сообществе.

Это пособие с цитатами Гитлера есть в программе четырех украинских госуниверситетов, заключила парламентарий.