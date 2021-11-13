Ракету Falcon 9 запустили с 53 спутниками Starlink

Американская компания SpaceX сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 53 спутников Starlink и успешном выводе их на орбиту.

«Подтверждено развертывание 53 спутников Starlink», – говорится в заявлении компании в Twitter, передает РИА «Новости».

Сообщается, что использованная в запуске первая ступень Falcon 9 вскоре после старта совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Ранее SpaceX сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 спутника Starlink и успешном выводе их на орбиту.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель – обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.